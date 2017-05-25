Продвинутые пенсионеры представляют регион в Санкт-Петербурге

Завтра, 26 мая, в 10:00 на сайте Пенсионного фонда России будет организована видео-трансляция финальной части VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, проходящего в Санкт-Петербурге.

Владимирскую область на чемпионате представят Антонина Стародубцева и Игорь Захребетков. Такое право они получили после победы на региональном турнире.

Напомним, что непременным условием компьютерного многоборья является достижение его участниками пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. В зависимости от уровня владения компьютерными навыками, пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете.

Участники чемпионата соревнуются в знании текстовых редакторов, Единого портала госуслуг, поисковых и справочно-правовых систем, основ безопасности в интернете, работы на планшетах, мобильных приложений.

В пресс-службе ОПФР по Владимирской области отмечают, что компьютерные соревнования российских пенсионеров, которые проводятся с 2011 года, не имеют аналогов в мире ни по формату, ни по своему масштабу.

Ежегодно растет число регионов, которые подключаются к турниру на отборочных этапах. Так, финал чемпионата 2016 года собрал в новосибирском Академгородке команды пенсионеров из 61 региона России – от Калининградской области до Сахалина. Турнир уже давно вышел на международный уровень: в прошлом году за его награды также боролись соотечественники из Израиля, Белоруссии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии.

Фото: http://newsregions.ru/wp-content/uploads/2016/09/021fe031f6fb3d295b3f80207c9b9184.jpeg