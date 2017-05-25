ВТБ профинансировал строительство обогатительной фабрики ООО «Шахтоуправление «Садкинское»

Кредитные средства в размере 2,6 млрд рублей сроком на 5 лет направлены на строительство новой групповой обогатительной фабрики.

Член Правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Модернизация угольного предприятия позволит повысить конкурентоспособность угля, поставляемого компанией на экспорт. ВТБ традиционно поддерживает инвестиции в основные фонды предприятий ключевых отраслей российской экономики, способных повышать свой экспортный потенциал».

Генеральный директор УК «Южная угольная», которая управляет Шахтоуправлением Садкинское, Штейнцайг Роман Михайлович прокомментировал: «Ввод новой обогатительной фабрики для нас является важным этапом развития. Банк ВТБ год назад поддержал нашу инвестиционную инициативу по строительству фабрики, это существенно повысило конкурентоспособность продукции нашего предприятия. В текущем году мы рассчитываем довести мощности по добыче до 2-х млн тонн, а по выпуску угля стандартизированных фракций до 1,7 млн тонн».