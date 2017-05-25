Бесплатное лекарство приходится выбивать с прокурором

По требованию Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры суд обязал лечебное учреждение выплатить инвалиду денежные средства, потраченные им на приобретение жизненно важного препарата «Сунитиниб».

Установлено, что 50-летнему местному жителю, признанному инвалидом первой группы, было выдано заключение о необходимости проведения лечения с использованием данного лекарственного препарата. Жизненно важное лекарство мужчина должен был получать по рецептам врачей бесплатно, однако ему в этом праве отказали. Мужчина был вынужден приобрести препарат на собственные деньги.

Межрайонный прокурор, выступив защиту интересов инвалида, обратился в суд с требованиями о взыскании 229,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Требования прокуратуры судом удовлетворены, денежные средства взысканы с Гусь-Хрустальной Центральной городской больницы. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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