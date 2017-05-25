Ерофеевский спуск соединяют с магистралью

Из федерального бюджета поступила субсидия на строительство и ремонт дорог в размере 285 миллионов рублей. Получатель всего один – Лыбедская магистраль во Владимире, участок от площади Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском.

Этот отрезок магистрали собираются запустить в июне. Остались считанные дни, поэтому работы ведутся буквально на каждом метре. Сегодня прокладывают дорогу мимо выставочного центра (здание бывшей «Грамады»), делают съезды для Ерофеевского спуска. Асфальтирование проезжей части ведется на протяжении всей магистрали.

К сведению, областная администрация уже начала распределять субсидии на дорожный ремонт на 2018 год. 215, 4 млн рублей направят в 21 муниципальное образование. Деньги пойдут исключительно на исполнение судебных решений и майских указов Президента. Например, на компенсацию материального ущерба по ДТП, совершенного муниципальной техникой или по причине неудовлетворительного состояния дорог, за которые также отвечают муниципалитеты.