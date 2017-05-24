В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее – Владимирское УФАС России) поступила жалоба ООО «Юнирост» на действия заказчика, организатора торгов, аукционной комиссии – Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» при проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории округа Муром Владимирской области в 2017 году по адресам, указанным в Приложении № 1 к техническому заданию.

14.04.2017 года на сайте https://www.roseltorg.ru/ было размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля FKR14041700015

Начальная (максимальная) цена договора – 1 195 290,51

Организатор, заказчик Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»

Обеспечение заявки требуется в размере 11 952,91 р.

Дата и время окончания подачи заявок 15.05.2017 г. 18.00.

Дата завершения рассмотрения заявок 17.05.2017 г.

Дата проведения аукциона в электронной форме 22.05.2017 г.

В жалобе заявитель указывает следующее.

Заказчиком 14.04.2017 на сайте https://roseltorg.ru размещено извещение № FKR14041700015 о проведении открытого аукциона в электронной форме (реестровый номер конкурса: FKR14041700015) на право заключения договора по оказанию услуг строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории округа Муром Владимирской области в 2017 году по адресам, указанным в Приложении № 1 к техническому заданию.

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а именно 15.05.2017 г., было подано две заявки – заявка ООО «Юнирост» и ИП <…>.

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе аукционной комиссией было принято решение, отраженное в протоколе от 17.05.2017 г. № FKR14041700015, о признании заявки ООО «Юнирост» не соответствующей требованиям.

Обоснование принятого решения: отсутствие заявки заявителя.

Заявитель с указанным решением комиссии не согласен, в обоснование своей позиции указывает следующее.

Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 утверждено положение «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – «Положение»), согласно которому:

Проведение электронного аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором (п. 94);

Подать заявку на участие в электронных аукционах может только лицо, включенное в реестр квалифицированных подрядных организаций и прошедшее регистрацию на электронной площадке (п. 105);

В течение одного часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику электронного аукциона в случаях:

а) подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных п. 97 Положения;

б) подачи одним участником электронного аукциона 2 и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны, при этом возвращаются все заявки;

в) получения заявки после дня или времени окончания срока подачи заявок;

г) получения заявки от участника электронного аукциона с нарушением пп.102, 104 и 105 Положения (п. 116);

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника электронного аукциона, подавшего заявку, об основаниях ее возврата с указанием требований Положения, которые были нарушены. Возврат заявок оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается (п. 117);

Документация об электронном аукционе не может содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в электронном аукционе (п. 142).

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки форме электронного документа, содержащего документы и сведения в соответствии с п. 145 Положения (п. 144), а именно:

а) документы и сведения об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, – полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона – для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона – для индивидуального предпринимателя;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона.

В течение одного часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить проверку нахождения сведений об участнике электронного аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций для участия, присвоить заявке порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного заявке порядкового номера. В случае несоответствия участника электронного аукциона требованиям настоящего пункта заявка участника электронного аукциона возвращается оператором электронной площадки подавшему ее участнику электронного аукциона (п. 151).

Частью 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон №44 – ФЗ») установлен исчерпывающий перечень информации и документов, которые должен представить участник закупки в составе заявки на участие в электронном аукционе. Согласно ч. 6 ст. 66 Закона № 44-ФЗ требовать от участника электронного аукциона представления иных документов и информации, за исключением предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 66 не допускается. В соответствии с ч. 9 ст. 31 Закона № 44-ФЗ отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, установленным ч. 1, 1.1, 2 и 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

ООО «Юнирост», как лицо, включенное в реестр квалифицированных подрядных организаций, прошло регистрацию на электронной площадке (срок аккредитации ООО «Юнирост» на электронной площадке истекает 20.01.2018), подало заявку на участие в аукционе в соответствие с требованиями Положения и Закона № 44-ФЗ, получило уведомление о том, что заявка принята и зарегистрирована (копия письма прилагается), что означает ее соответствие требованиям аукциона и Положения.

Заявка на участие в аукционе не была возвращена заявителю оператором электронной площадки как несоответствующая требованиям Положениям.

Владимирское УФАС России уведомляет о том, что рассмотрение жалобы состоится 29.05.2017 г. года в 15 часов 00 минут во Владимирском УФАС России (г. Владимир, ул. Б. Московская, д.1, зал заседаний № 1).