Парк «Дружба» приглашает на юбилей «Золотого кольца»

28 мая парк «Дружба» приглашает жителей и гостей города Владимира на культурно-исторический праздник «Восемь братьев Золотого Кольца», посвященный 50-летию знаменитого туристического маршрута России.

На центральной аллее при входе разместится выставка картин и рисунков, посвященная городам Золотого кольца России, в которой примут участие художники городского клуба «Колорит» и Детская художественная школа города Владимира. Также в парке развернется площадка «Умелые руки мастеров» с выставкой-продажей изделий народного промысла.

На главной сцене ведущая праздника Марья Искусница из города Суздаля с детьми отправится в игру-путешествие по городам Золотого Кольца. Продолжением праздника станет праздничный концерт «Песня – душа России».

В мэрии обещают, что каждый желающий сможет сделать незабываемые фотографии на центральной поляне парка, где разместится оригинальная фотозона с веселыми тантамаресками и резными наличниками.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/dept_news/945424/