Владимирское УФАС сообщает

Жалоба ООО «Продукт Холдинг» на действия комиссии признана необоснованной, вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, в действиях заказчика установлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере...

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Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО  «Продукт Холдинг» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием на право заключения контракта на поставку мяса (№ закупки 0328300032817000200).

Заявитель утверждает, что комиссия неправомерно приняла решение о том, что его заявка не соответствует требованиям конкурсной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России не установила в действиях комиссии нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 50 Закона о контрактной системе в сфере закупок в конкурсной документации, а именно в требованиях к описанию предложения участника закупки и к форме конкурсной заявки.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу  ООО  «Продукт Холдинг»   по  доводам, изложенным в ней необоснованной, в связи с установленными нарушениями в конкурсной документации, заказчику и комиссии выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

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