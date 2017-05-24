Владимирское УФАС сообщает

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Продукт Холдинг» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием на право заключения контракта на поставку мяса (№ закупки 0328300032817000200).

Заявитель утверждает, что комиссия неправомерно приняла решение о том, что его заявка не соответствует требованиям конкурсной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России не установила в действиях комиссии нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 50 Закона о контрактной системе в сфере закупок в конкурсной документации, а именно в требованиях к описанию предложения участника закупки и к форме конкурсной заявки.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Продукт Холдинг» по доводам, изложенным в ней необоснованной, в связи с установленными нарушениями в конкурсной документации, заказчику и комиссии выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.