Для владимирских выпускников прозвенел Последний звонок

Сегодня для 1538 выпускников областного центра прозвенел Последний звонок. Традиционно этот день начался в школах города с торжественных линеек, в которых приняли участие сами старшеклассники, их родители, педагоги и первоклассники.

В каждой школе подготовили свой сценарий празднования. Везде старались сделать этот день незабываемым для юных владимирцев, вступающих во взрослую жизнь. Отмечать его в масштабе всего города стало традицией, неизменным остается и официальный партнер мероприятия — филиал ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях.

Ключевым событием праздника вот уже шестой год подряд становится шествие выпускников. Колонной во главе с оркестром они проследовали по главной улице города на Соборную площадь, где их уже ждали с поздравлениями глава города Владимира Ольга Деева и глава администрации Андрей Шохин. Именно они и дали для выпускников символический последний звонок.

«В жизни не так много событий, которые по яркости эмоций могут сравниться с этим днём, радостным и одновременно грустным. Когда-то и я, будучи выпускником, вот так стоял и думал о том, как сложится мое будущее, — обратился к выпускникам Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях. — В стенах школы вы приобрели бесценный опыт и капитал знаний, которые возьмёте с собой в большую, взрослую жизнь. Учитесь, работайте над собой, уверенно шагайте в будущее, которое мы вместе будем делать лучше. Будьте дерзкими. Будьте амбициозными. Будьте настойчивыми. А главное – верьте в свои силы, и тогда все ваши мечты обязательно сбудутся! А мы, как работодатели, в свою очередь, будем рады видеть вас со временем в качестве новых, перспективных сотрудников».

Главное действо пятый год подряд проходило в самом сердце Владимира. Выпускники города колонной прошли от Золотых ворот к Соборной площади, где их ждала праздничная программа – приветствие почетных гостей, выступление владимирских танцевальных и вокальных коллективов.

Кульминацией праздника стал торжественный звон главного колокольчика со сцены и сотен колокольчиков в руках выпускников, исполнение последнего школьного вальса и запуск в небо пятисот воздушных шаров.