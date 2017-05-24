Мы пишем историю вместе

Она состоялась в рамках программы депутата Госдумы Григория Викторовича Аникеева «Гордись страной, расти патриотом!».

В этом году в оргкомитет конкурса поступило более 300 работ от школьников Владимирской области. Плакаты, открытки, рисунки, сочинения и видеоролики посвящены Великой Отечественной войне и ее участникам – жителям нашего края. Ребята проявили свои творческие способности и вложили душу в каждую работу.

– О важных исторических событиях, таких, как Великая Отечественная война, сформировавших сознание нашего народа, его менталитет, должен знать каждый россиянин. Об этом нужно рассказывать подрастающему поколению, – считает депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – В каждой семье есть свои герои, воевавшие на фронте, работавшие в тылу. Каждый из них всеми силами приближал Великую Победу, многие заплатили за нее своей жизнью. Эту святую память нужно передавать из поколения в поколение.

На конкурс – всем классом

В номинации «Открытка Победы» приняли участие коллективы образовательных учреждений региона. Дети изучали семейные архивы, в которых хранятся фотографии прадедушек и прабабушек, расспрашивали родителей и работали с документами времен Великой Отечественной войны.

Ребята из собинской школы № 2 подготовили плакат с изображением своих родственников, защищавших нашу страну на фронте и в тылу. Уникальным дополнением работы стали копии писем бойцов, присланных с фронта.

– В нашей открытке есть фотография моей бабушки Тони, – рассказывает Екатерина Воробьева. – Во время войны бабушка работала в тылу: трудилась в колхозе и шила обмундирование для солдат. Она бережно хранила письма с фронта, и мы до сих пор перечитываем их всей семьей.

Учитель начальных классов школы № 2 города Собинки Надежда Панкратова рассказала, как проходила подготовка работы к конкурсу.

– Я старалась передать детям трепетное отношение к этому празднику, – говорит она. -Школьники загорелись этой идеей, вспомнили, что у них дома хранятся фотографии, и этот интересный материал нельзя было оставить без внимания. Мы чтим память своих предков и хотим передать ее следующим поколениям. Для нас этот конкурс – уникальная возможность поделиться нашей гордостью с жителями всей области.

Учащемуся 3-го класса Черкутинской школы Собинского района Ивану Летягину создавать открытку помогали мама и брат.

– В нашей стране нет такой семьи, которую бы не затронула эта война, – говорит Ирина Летягина, мама Ивана. – Мои дети, к сожалению, не застали дедушек в живых. Остались только их фотографии и письма. У меня воевали оба деда, оба были ранены, оба встретили День Победы. Они – настоящие герои. Замечательно, что сегодня проводятся такие конкурсы. Они учат детей уважать предков, любить и защищать свою семью и свою землю.

День Победы – семейный праздник

О своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны ребята рассказали и в сочинениях. Пятиклассница Елена Филиппова из кольчугинской школы № 5 поведала о брате своей бабушки – Александре Ежове.

– Александр Федорович очень хотел попасть на войну и ради этого изменил в паспорте свой возраст, – рассказывает Лена. – Он служил в мотопехотных войсках. В 1943 году он погиб, спасая раненых солдат. Александр Ежов был похоронен в братской могиле около деревни Змейск. Я очень горжусь, что в нашей семье был такой человек.

Шестиклассница Александра Лукина из школы № 37 города Владимира посвятила свое сочинение прадеду Иону Моисеевичу Панькину.

– Мой прадед прошел всю войну, принимал участие в Сталинградской битве. На него даже приходила похоронка, но оказалось, что он был сильно ранен и долго лежал в госпитале. И не описать той радости, которую испытали родные, узнав, что Ион Моисеевич жив, – говорит Александра. – День Победы – самый главный праздник в нашей семье.

В третьей номинации конкурса школьники представили на суд жюри свои видеоролики и спектакли о поколении победителей. Ребята из школьной театральной студии «Феникс» города Радужного – постоянные участники мероприятий общественной организации «Милосердие и порядок». На конкурсе они выступили с отрывком из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.

– Такие конкурсы дают детям подлинное представление о событиях того времени, учат ценить свою историю, гордиться нашими земляками и стремиться к новым знаниям, – считает руководитель коллектива Ольга Елисеева. – Воспитывать детей необходимо на конкретных примерах наших родственников – героев не только того времени, но и сегодняшних дней. И мы очень благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за то, что он уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так ребята вырастут замечательными людьми, прославят нашу Родину и родной край.

Поздравляем победителей!