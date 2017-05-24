Железная дорога должна быть безопасной

Тема железнодорожного сообщения в регионе-33 приобретает особую значимость перед проведением Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Владимирская область на время этих масштабных спортивных событий станет важной транспортной артерией, которая свяжет города, где пройдут матчи первенства. Поэтому обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте, вокзалах и прилегающей территории является важнейшей задачей на ближайшие годы.

На прошедшем заседании Законодательного Собрания региона перед депутатами с отчетом о работе Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте в 2016 году выступил начальник ведомства Александр Подобедов. По его словам, количество совершенных преступлений на железной дороге в регионе-33 в прошлом году несколько снизилось по сравнению с 2015 годом. Всего в отчетном периоде было совершено 288 преступлений против 369 преступлений, зафиксированных в 2015-ом. Снизилось и число тяжких и особо тяжких преступлений с 71 до 52, а также выявленных фактов взяточничества и краж. В росте – злодеяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Изъято 87 граммов наркотиков, при этом 14 граммов из них – героин.

В настоящее время сотрудники линейного отдела на транспорте ежедневно сопровождают три поезда дальнего следования сообщением Санкт-Петербург-Ижевск и 19 пригородных поездов. В электричках в 2016 году было совершено 35 преступлений, из них почти половина связана с использованием поддельных документов для бесплатного проезда, 6 краж и 4 факта вандализма.

Тревогу вызывает и рост детского травматизма на железной дороге. В 2016 году было зафиксировано три случая травматизма несовершеннолетних на железной дороге вблизи Мурома, Петушков и Вязников (в 2015 году подобных трагедий не было). Двое детей погибли. Все случаи произошли из-за несоблюдения несовершеннолетними правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В связи со сложной террористической ситуацией в стране линейный отдел на транспорте в текущем году принимает повышенные меры безопасности. Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев поинтересовался, когда на всех вокзалах Владимирской области появятся рентгеновские конвейерные установки. Пока такой аппаратурой может похвастаться только железнодорожный вокзал в областном центре. Александр Подобедов отметил, что магнитные рамки сегодня установлены на всех вокзалах региона. В текущем году руководство Горьковской железной дороги обещает оборудовать рентгеновскими установками железнодорожные вокзалы Коврова и Мурома. Также в ближайшее время должен решиться вопрос с графиком работы установки на владимирском вокзале. В настоящее время она начинает “просвечивать” вещи пассажиров только с 7 утра. По мнению транспортной полиции аппарат должен работать в круглосуточном режиме.