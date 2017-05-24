Во Владимире на «пекинке» ограничат движение

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, обслуживающий федеральную трассу в черте Владимирской области, вводит ограничения движения в районе строительства надземного пешеходного перехода на полтора месяца. В течение этого времени рабочие должны успеть установить пролетное строение над проезжей частью.

Подрядчик приступил к работам еще ранней весной. Уже успели установить фундамент будущего перехода, сделали основание для лестниц по обе стороны от дороги.

Строительные материалы уже завезли, поэтому ограничение движения транспорта не должно затянуться надолго.

Кстати, на “пекинке” подрядчики продолжают и ямочный ремонт. Небольшие рытвины засыпают битумным щебнем с помощью специальных машин и утрамбовывают заплатки вручную.