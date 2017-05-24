Суздальские монахи налегали на гороховый кисель с толчёным хреном

Огороды суздальских монастырей являлись хорошим подспорьем в питании монахов с древнейших времён. Монастыри были довольно закрытыми духовными образованиями, с внутренней отлаженной веками структурой хозяйствования. Земли, используемые монастырями под огороды, имелись не только внутри монастырских комплексов, но и в городской черте, а так же в приписных сёлах.

На льняном масле

Часть огородной продукции эти большие собственники земли получали с деревень суздальской округи пожалованных монастырям и являющихся их феодальной вотчиной. Какие культуры выращивали монахи, чем разнообразили свой стол?

Суздальский Покровский монастырь имел развитое монастырское хозяйство уже в начале XVII века. Так, за 1616 г. упоминается о покупке рассады для монастырского огорода, а за 1619 г. сохранилось упоминание о покупке огуречных семян для монастырского огорода. В хозяйстве Покровского монастыря огородничество даже было частью послушания.

У каждой кельи сзади её был небольшой садик с кустами малины, крыжовника и смородины и грядками лука, моркови и свёклы. Тогда же кроме упоминания о монастырском огороде, упоминаются личные огороды не названных по имени игуменьи, келаря, подкеларницы, казначеи и «княгини».

Огородные работы на общем монастырском огороде выполнялись сообща и насельницы монастыря наряжались на них рясофорными монахинями обладающих особым «чином» и соответственно полномочиями. Работы на огородах состояли в копке гряд, прополке их, вывозе навоза. Осенью они состояли в уборке картофеля (после распространения этой культуры на Руси), разборке его, в солении огурцов, в рубке капусты, а зимой ещё и чистке картофеля для трапезной.

Производимая продукция потреблялась братией в холодное время года. В постные дни первым кушаньем обыкновенно были щи с грибами или суп картофельный, вторым – гречневая и пшённая каша с льняным маслом. В скоромные дни на первое подавали винегрет с льняным маслом или гороховый кисель с толчёным хреном, маслом и квасом, на второе варили щи с солёной рыбой или со снетками (вид мелкой рыбы). В праздничные дни вместо щей подавали молочную лапшу, вместо каши жареный картофель с солёными огурцами.

Монастырь в целях получения доходов сдавал внаём огородные земли, в 1605 г. упоминается о сдаче в наём монастырским крестьянам пашен и огородов на монастырской земле в монастырской вотчине селе Яриловке Шуйского уезда. В 1621-22 годах в той же вотчине местному крестьянину сдан внаём пустой монастырский огород в деревне Багрово.

Монахи также использовал под огороды земли, непосредственно примыкающие к территории монастыря, так земля в районе Покровского монастыря исторически использовалась под огороды, сады, возможно и под сенокос. «Огородами на Покровской стороне на берегу р. Каменки» они названы даже в перечне городских имуществ за 1918 г.

Капустная повинность

Спасо-Евфимиев монастырь города Суздаля владел большим количеством «приписных сёл». В первой половине XVIII столетия возка капусты на своих лошадях с монастырских огородов уже была особой осенней повинностью монастырских крестьян. Планировка территории Спасо-Евфимиева монастыря и расположение на его территории огородов в середине XVIII столетия даёт представление и план монастыря. Значительная часть территории монастыря была занята садами, огородами и хозяйственными постройками.

Так за линией т.н. «Питиримовских келий» был сад и за теми же кельями, в огороде погреб. На конец XVIII столетия за монастырём числилась так же огородная земля за его территорией – «подле монастыря», а так же «огородная земля подле реки Каменки под монастырскими стенами».

Земли, отводимые под огороды, на территории монастыря, со временем меняли своё местоположение. Скажем, в 1818 г. располагавшиеся ранее в северной части монастыря житницы (хранилища для «жита» т.е. зерна) уже отсутствовали, здесь находились монастырские огороды. Судя по литографии 1878 г. огородные гряды появились и за настоятельским корпусом, а так же справа от входной башни в юго-восточной части монастыря.

Огородной земли во владении Спасо-Евфимиева монастыря на рубеже XIX-XX имелась одна десятина 1502 кв. сажени, пахотной – 6 десятин 1822 кв. сажени. Монастырю принадлежал также огород в Скучиловой слободе, огород под косогором на берегу р. Каменки и огород на Иваногорской улице.

Революция лишила монастыри всех их земель, монахи разошлись по свету. Небольшая их группа обосновалась в районе Туапсе, но и оттуда они были изгнаны…

Ныне на территории музейного комплекса Спасо-Евфимиева монастыря есть и плодоносящий яблоневый сад, а с 2002 года существует огород лекарственных трав. Летом цветёт чабрец, календула, кануфер, валериана и другие интересные растения, пчёлы наполняют воздух тихим гудением. Как и столетия назад, проплывают облака над грозными стенами и башнями и кажется, время здесь остановилось и только след самолёта в небе может напомнить о нашем суетном бегущем куда то мире….

Денис Дуденков, старший научный сотрудник отдела “Родная природа” ВСМЗ

Фото: http://img-0.photosight.ru/494/3725211_large.jpg