Во Владимире заработало Яндекс.Такси

Яндекс.Такси работает не с водителями напрямую, а с таксопарками и диспетчерскими службами. При этом для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую: приложение автоматически определяет местоположение пользователя и отправляет заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Для заказа даже необязательно знать точный адрес пункта назначения, достаточно указать название заведения или организации — сервис найдет их на карте и построит маршрут.

В принципе, у Яндекс.Такси существует четыре тарифа: «Эконом», «Комфорт», « Комфорт+», «Бизнес» и «Минивэн», но пока в у нас доступен только «Эконом».

Яндекс.Такси обещает клиентам минимальные цены – от 49 рублей за поездку. Рассчитать итоговую сумму можно с помощью того же приложения. Например, от вокзала до Золотых ворот можно добраться за 99 рублей (правда, Яндекс.Карта при этом показывает Золотые ворота не там, где им положено быть, а где-то в районе ул. Ставровской). Если заказать поездку от вокзала до ул.Б.Московской, цена будет 49 рублей. Из центра до Загородного парка обещают довезти за 68 рублей.

Правда, мелким шрифтом под таблицей заказа написано, что «указанная в сервисе или приложении Яндекс.Такси расчётная стоимость поездки может быть изменена в зависимости от тарифов службы такси, а также в случае изменения пункта назначения во время поездки, остановок по требованию пассажира и в иных случаях». Дороже поездка выйдет, если вызывать машину в «Горячие часы» – то есть в час пик, предпраздничные дни, в дни проведения массовых мероприятий.

Оплатить такси можно наличными или с помощью банковской карты.

На сегодняшний день с Яндекс.Такси сотрудничают девять городских перевозчиков, включая «Тройку», «Вояж» и «Такси 24».

Яндекс.Такси является одним из самых известных веб-сервисов по заказу такси наряду с Gett и Uber. В декабре 2016 количество поездок в Яндекс.Такси превысило 16 млн, к сервису подключено 120 тысяч машин из 1200 таксопарков и диспетчерских в десятках городах России, Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана. Сервис успешно работает в соседних с Владимирской областью Нижегородской, Московской, Ивановской, Рязанской и Ярославской областях, а также в крупнейших российских городах: Екатеринбурге, Самаре, Саратове, Волгограде, Омске, Новосибирске, Калининграде, Краснодаре, Кирове, Ижевске, Сочи, Казани, Владивостоке и других.

Фото: https:// cdn-st1.rtr-vesti.ru/ vh/pictures/hdr/129 /586/0.jpg