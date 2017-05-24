За 10 дней в регионе поймали более 150 пьяных водителей

Во Владимирской области подвели итоги профилактической операции «Бахус». За 10 дней ее проведения сотрудники Госавтоинспекции поймали 159 водителей, находящихся в состоянии опьянения либо отказавшихся от медосвидетельствования. Причем 28 из них сели за руль нетрезвыми повторно.

Не обошлось в период проведения профилактической операции и без происшествий с водителями, управлявшими автомобилями в нетрезвом состоянии. В четырех ДТП, которые произошли в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Муромском районах, получили ранения 5 человек.

В Госавтоинспекции отмечают, что большую помощь в профилактической работе оказывают сами участники дорожного движения. За период операции от жителей получено 43 информации по фактам управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, из которых 7 подтвердилось.

Согласно статистическим данным по итогам четырех месяцев текущего года на территории области зарегистрировано снижение количества ДТП с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения на 14,5% (с 62 до 53). В совокупности с происшествиями, при оформлении которых водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения – на 17,6% (с 74 до 61).

В свою очередь отмечается рост аварийности в областном центре (с 12 до 16), Ковровском (с 4 до 6), Судогодском (с 2 до 6), Киржачском (с 1 до 2) и Собинском (с 2 до 3) районах. А значит, проведение подобных рейдовых мероприятий на дорогах области будет продолжено.

Кроме этого, Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения сообщать о фактах управления водителями транспортных средств с признаками опьянения в дежурную часть ГИБДД по телефону: 8 (4922) 54-16-65.

Фото:http://www.gibdd.ru/upload/iblock/9d5/9d5e9e38ef258586b81e3e18cd572646.JPG