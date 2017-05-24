Владимирцы могут пожаловаться на качество детских товаров

В преддверии международного Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области организовано тематическое консультирование владимирцев по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, по детскому питанию, а так же действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров, а также об услугам детского отдыха.

Звонки от населения будут приниматься на “горячую линию” по телефону 45-10-70 или по тел: 8-800-200-05-45 ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00

Работа “горячей линии” продлится до 5 июня.

Фото: http://novosti33.ru/2015/12/zarabotaet-goryachaya-liniya-po-kachestvu-detskih-tovarov/

