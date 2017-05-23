За нарушение законодательства о закупках – штраф

22 мая 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России М.В. Фомин рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении четырех членов аукционной комиссии ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области по признакам нарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В июне 2016 года, в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, при проведении электронного аукциона на проведение испытаний и измерений в электроустановках для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, аукционной комиссией было неправомерно отказано в допуске к участию в электронном аукционе заявкам ряда участников закупки, которые, тем не менее, соответствовали требованиям аукционной документации.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал членов аукционной комиссии ФБУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области виновными в совершении административных правонарушений и привлек их к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей в доход бюджета с каждого члена комиссии.

Владимирское УФАС России