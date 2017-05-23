За нарушение законодательства о закупках – штраф

Члены аукционной комиссии ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

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22 мая  2017 года  заместитель  руководителя Владимирского УФАС России  М.В. Фомин  рассмотрел  дела  об административных  правонарушениях в отношении четырех  членов аукционной комиссии ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области  по признакам нарушения  предусмотренного  частью  2  статьи 7.30  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В июне 2016  года,  в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок,  при проведении электронного аукциона на проведение испытаний и измерений в электроустановках для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, аукционной комиссией было неправомерно отказано в  допуске к участию в электронном аукционе заявкам ряда участников закупки, которые, тем не менее, соответствовали требованиям аукционной документации.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал  членов аукционной комиссии ФБУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области виновными  в совершении административных  правонарушений и привлек  их  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей  в доход бюджета с каждого члена комиссии.

Владимирское УФАС России

 

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