Владимирское УФАС сообщает

Обращение заказчика о включении сведений в РНП об ООО «Региональный центр «Примекс –Иваново»» удовлетворено

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Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела  обращение Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области о включении информации об ООО «Региональный Центр «Примекс-Иваново» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на оказание услуг по уборке служебных помещений (извещение № 0128100004316000109).

Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с невыполнением работ по уборке помещений в сроки, предусмотренные контрактом.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России  решила включить сведения об ООО «Региональный Центр «Примекс-Иваново» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

 

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