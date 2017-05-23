Владимирское УФАС сообщает

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области о включении информации об ООО «Региональный Центр «Примекс-Иваново» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на оказание услуг по уборке служебных помещений (извещение № 0128100004316000109).

Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с невыполнением работ по уборке помещений в сроки, предусмотренные контрактом.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила включить сведения об ООО «Региональный Центр «Примекс-Иваново» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.