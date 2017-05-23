Жалоба признана необоснованной. Выдано предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «СВМ» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в общежитии для нужд ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Карла Маркса, д.24 (закупка № 0128200000117003029).

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку Общества.

Представитель уполномоченного органа пояснил, что ООО «СВМ» отказано в допуске к участию в электронном аукционе по следующим основаниям- в заявке участника непредставление информации (по позиции 1 не указаны конкретные показатели товара (напряжение питания)), предусмотренной ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Представитель Заказчика на заседании комиссии пояснил, что в аукционной документации допущена техническая ошибка.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского решила, признать жалобу ООО «СВМ» необоснованной. В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.