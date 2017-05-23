«Лиза Алерт» расскажет, куда уходят дети

Послезавтра, 25 мая, в парке “Дружба” волонтеры отряда “Лиза Алерт” установят “стену памяти” – на черном фоне появятся ориентировки на детей, пропавших в различных регионах нашей страны, и не найденных до сегодняшнего дня.

С 12 до 19 часов спасатели-добровольцы будут проводить лекции о безопасности детей в парках, на улицах города и за его пределами. Лекция “Что делать, если ты потерялся” рассчитана на ребят в возрасте от 5 до 10 лет. О детской безопасности поговорят и с родителями, которым дадут 25 советов, как уберечь ребенка.

Международный день пропавших детей отмечается 25 мая не случайно. Именно в этот день в 1979 году в США пропал шестилетний Эвиан Пейтс. Он отправился утром в школу и исчез по дороге на остановку, где должен был сесть в автобус. На тот момент в Америке не существовало ни одной организации, которая бы искала пропавших детей. В поисках участвовали только полицейские и добровольцы. Мальчика искали несколько лет, но так и не нашли.

В 1983 году американский президент Рейган объявил 25 мая национальным днем пропавших детей. Спустя некоторое время к США присоединились другие страны. В 1997 году начал работу международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей, который и инициировал проведение международного дня, посвященного мировой проблеме. В нашей стране эту дату начали отмечать в 2012году.

Поисковый отряд “Лиза Алерт” также начал свою историю с известия о пропавшем ребенке. Осенью 2010 года под Орехово-Зуево всем миром искали пятилетнюю Лизу Фомкину. Девочку нашли лишь на десятый день – увы, слишком поздно. Лиза умерла от переохлаждения. Тогда и было принято решение организовать поисково-спасательный отряд, который был назван в память о погибшем ребенке.

Фото: http://www.donnews.ru/static/images/2013/10/0