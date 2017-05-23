Лучшие инвестиции… в персонал?

Забота о работниках улучшает имидж работодателя и позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов. Сегодня мы хотим поговорить о том, как увеличить работоспособность сотрудников, уменьшить выплаты по больничным листам и дополнительно мотивировать коллектив.

Соцпакет или прибавка к зарплате?

Конечно, можно мотивировать сотрудников прибавкой к зарплате. Но не все работодатели располагают достаточным бюджетом для этого. Кроме того, незначительная прибавка к заработной плате, к примеру, в несколько тысяч рублей, одними сотрудниками будет воспринята положительно, а других может и обидеть. К тому же в последнее время при выборе работодателя соискатели все больше придают значение социальной составляющей, в том числе наличию ДМС. Но здесь важно предоставить сотрудникам возможность пользоваться качественной медицинской помощью, доступом к которой они будут дорожить. Стоит отметить, что при оформлении корпоративной страховки затраты работодателя будут гораздо меньше, чем при значительном повышении зарплаты сотрудникам.

Основные задачи корпоративного ДМС

На первый план сегодня выходит качество медицинского обслуживания – приветливый и высококвалифицированный персонал, сроки обслуживания и широкий спектр медицинских услуг. Для многих компаний будут актуальны дополнительные услуги. Например, на западе большое внимание уделяется здоровому образу жизни, повышению стрессоустойчивости и велнес-программам. В России крупные компании отдают предпочтение опции «врач в офисе», а также профилактическим мероприятиям – от рядовой ежегодной вакцинации от гриппа до «Дней Здоровья». Выглядит это так: несколько врачей-специалистов приходят в офис работодателя в назначенный день для оказания первичной консультации сотрудникам. В список таких мероприятий можно добавить базовую диагностику (экспресс-анализ крови) и консультацию с доктором сразу по получении результатов анализов, проверку зрения и другие процедуры. В итоге работники не только поддерживают свое здоровье, но и с благодарностью относятся к работодателю, который проявляет заботу о них. Работодатель же получает снижение числа больничных листов, лояльных сотрудников, которые работают с большей отдачей и продуктивностью.

Страхование от онкологии и других серьезных заболеваний

Классический полис ДМС обычно не включает в себя страхование от онкологических заболеваний. Дело в том, что такая опция очень серьезно скажется на стоимости. При этом многие сотрудники хотели бы иметь страховку от таких серьезных заболеваний как рак, заболевания сердечно-сосудистой системы и т.д. Такие проблемы со здоровьем надолго выбивают сотрудников из рабочего процесса, что влечет за собой крупные финансовые потери, в то время как их лечение зачастую требует крупных финансовых вливаний. При этом обычную простуду многие лечат самостоятельно или в рамках ОМС. Помимо этого нужно содержать семью, платить по счетам. Компания ВТБ Страхование первой заняла эту нишу в России и до сих пор удерживает лидерство в этом направлении. В частности, предлагает программы лечения критических заболеваний в зарубежных клиниках и корпоративным клиентам.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На вопросы отвечает Алексей Володин, заместитель генерального директора ООО СК «ВТБ Страхование»

Алексей, как подобрать оптимальный вариант программы страхования?

Для правильного формирования предложения по ДМС страховщику нужно узнать о коллективе как можно больше – его численность и половозрастной состав, какие программы страхователь хочет включить в договор ДМС, где расположено предприятие и какие клиники предпочитают посещать сотрудники. Для нас важны любые детали – какие услуги необходимо включить в программу, какие будут предусмотрены бонусы – их тоже необходимо учитывать при формировании программ для работодателей. Порой, если коллектив небольшой, то страховая компания может попросить каждого члена коллектива заполнить медицинскую анкету. Все перечисленные вопросы необходимы для подбора наиболее эффективной программы, отвечающей потребностям корректного предприятия, а также для расчета оптимальной стоимости «страхового пакета».

Можно ли сэкономить при формировании страхового пакета? Многие компании имеют ограниченный бюджет на страхование сотрудников, и кроме того, ежегодно медицинские услуги дорожают, а в последние годы появилась тенденция к сокращению расходов. Как быть в такой ситуации?

Мы рекомендуем приобретать полноценную программу страхования, включающую в себя амбулаторно-поликлинические услуги, вызов врача на дом, специализированную стоматологию, плановую и экстренную стационарную помощь и услуги неотложной помощи. Конечно, мы понимаем, что не все организации обладают полноценным бюджетом для того, чтобы приобрести весь комплекс услуг. Наша страховая компания предлагает несколько возможных способов оптимизации бюджета. Один из них – замена более дорогой клиники на более приемлемый аналог без потери качества обслуживания. Пусть интерьер в ней будет скромнее, но медицинские услуги будут оказываться на высоком уровне. Еще один – грейдирование программ для персонала разного уровня. Также можно изменить условия договора, например, ввести единовременную оплату, исключить замены и т.п.

Наиболее разумной, на наш взгляд, выглядит экономия за счет перехода на обслуживание в менее дорогие и менее «престижные» медицинские учреждения. Стоимость одних и тех же услуг в клиниках может различаться не только на десятки процентов, но даже и в несколько раз. Причем далеко не всегда это различие обосновано качеством оснащения, квалификацией врачей и другими значимыми для пациентов характеристиками. Высокие тарифы на услуги медучреждений нередко объясняются всего лишь их удобным транспортным расположением, богатыми интерьерами или финансовой стратегией. Анализ договорной базы медицинских учреждений ВТБ Страхование по соотношению «цена-качество» показывает, что предприятие может сэкономить до 15-25% своих расходов на ДМС без потери уровня обслуживания и объема покрытия, заменив перечень клиник, входящих в программу.

Как рынок отреагировал на предложение по страхованию критических заболеваний в корпоративном сегменте?

В последнее время мы отмечаем рост интереса к программам лечения критических заболеваний и многие страхователи готовы рассматривать этот вид страхования, как альтернативу традиционному ДМС. Программа включает в себя лечение в лучших клиниках Европы и Азии, перелет, проживание и питание пациента и сопровождающего лица в пределах 60 млн рублей. Ещё один важный момент – это возможность в течение 3 лет с момента постановки диагноза получать бесплатно необходимую медицинскую помощь в России. На сегодняшний день это одна из наиболее эффективных страховых программ на случай диагностирования онкологических заболеваний в мире. Мы также видим огромный потенциал в развитии подобных программ, предусматривающих лечение тяжелых заболеваний в коммерческих клиниках Российской Федерации.