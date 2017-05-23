Из-за Последнего звонка во Владимире перекроют движение

Завтра во Владимире во время проведения городского праздника «Последний звонок» с 12.00 до 14.00 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина.

Напомним, что владимирская мэрия организует большое торжество для будущих выпускников школ. В этом году из общеобразовательных учреждений города выпускается 1538 ученика.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/945310/