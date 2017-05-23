Во Владимире стареет «экологический» транспорт

В автопарке компании «Владимирпассажиртранс» насчитывается 94 троллейбуса и 25 автобусов. Формально все они «на ходу». Администрация города, имеющая 100% акций в уставном капитале этой организации, всячески подчеркивает социальную направленность и экологическую безопасность электрического транспорта. Но это далеко от реальности.

Последнее пополнение троллейбусного парка случилось 8 лет назад. Тогда с завода города Энгельс Саратовской области привезли 36 «рогатых». Остальная техника – гораздо старее. Все еще бегают машины 1983 и 1988 годов выпуска – продукция того же саратовского завода. Понятно, что экологичность и высокое качество обслуживания пассажиров эти ветераны просто не могут обеспечить.

Газовых автобусов, готовых работать на маршрутах, осталось всего 8 штук (закупали изначально с помощью федеральной субсидии 20 единиц). Все они 2014 года выпуска, рассчитанные на 21 сидячее место при общей вместимости 111 человек (хотя представить такое количество людей в узком салоне «Волгобасов» очень трудно).

В автопарке числится еще один «наш» автобус марки «ГОЛАЗ» 1996-ого года выпуска. Остальные 16 автобусов – иностранного производства: «МАНы» и «Мерседес-Бенц». Самый молодой – 2009 года, а самый старый – 1978 года выпуска. Кстати, в его салоне 36-39 сидячих мест и при общей вместимости в 80 человек. И этот салон гораздо шире и просторнее «волгобасовского».

Надежды на обновление автопарка троллейбусного предприятия небольшие. Стоимость разовых билетов и ежемесячных проездных не покрывают затрат «Владимирпасажиртранса». Город вынужден покрывать его убытки. И говорить при этом о техническом перевооружении можно лишь крайне осторожно и в локальном плане.