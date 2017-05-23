Торговок китайскими БАДами задержали во Владимире и Брянске

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области на территории Владимира задержаны 4 участницы группы, на протяжении более двух лет занимавшиеся нелегальным сбытом препаратов для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин, ограниченное к обороту на территории России.
Предполагаемого лидера группы «торговок БАДами» – 32-летнюю уроженку Владимира – задержали в Брянске владимирские оперативники во взаимодействии с тамошними коллегами.
Всего в ходе обыска в пяти квартирах по месту жительства задержанных из незаконного оборота полицейские изъяли более двух килограммов сильнодействующих веществ.
Контрабандная поставка БАДов для похудения, содержащих в своем составе сибутрамин, на территорию нашей страны осуществлялась путем почтовых отправлений из Китая и Казахстана. Аналогично, через почтовые отделения, сообщницы реализовывали полученный товар по всей России – от Москвы до Петропавловска-Камчатского.
В настоящее время ведется расследование уголовных дел, возбужденных в отношении участников группы по статьям «Контрабанда сильнодействующих веществ» и «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта».
Судом в отношении задержанных, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: https://33.мвд.рф/
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