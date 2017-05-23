В Суздале готовятся работы по восстановлению Каменки

На электронной площадке госзакупок выставлено два контракта на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы экологической реабилитации реки Каменка в Суздале общей стоимостью 3,6 млн рублей.

В частности, в ближайшие два года планируется провести реконструкцию нижней и верхней плотины – в частности, по улице Шевченко, под мостом через реку между туристическим центром (ГК «Суздаль») и переулком Красноармейский. Нижняя плотина, к сведению, была построена в 1974-1978 годы, так что ее реконструкция давно назрела.

В другом древнем городе владимирского Оплолья – Юрьев-Польском также требуется провести экологическую реабилитацию реки. Речь идет о Колокше, протекающей по исторической части города. Эти работы, кстати, были запланированы еще тогда, когда в Суздале только строили нижнюю плотину – более сорока лет назад. Но их так и не провели.

Два года назад была предпринята новая попытка облагородить Колокшу: в 2015-м местная администрация заключила с частной компаний контракт на сумму 25 млн рублей. Тогда на отрезке реки от дорожного моста до фабричной плотины углубили дно, после чего работы встали. Сейчас договор с подрядчиком расторгнут.

Отдельные проекты очистки готовятся и для нескольких прудов в районе Доброго областного центра – по улицам Комиссарова и Добросельской. Эти проекты разрабатывают студенты ВлГУ.