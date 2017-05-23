Городским ЖКХ будет управлять Сергей Литвинкин

С сегодняшнего дня к должности заместителя главы владимирской мэрии добавлена должность начальника управления ЖКХ

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Как сообщает пресс-служба «оранжевого дома», в структуру управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации внесены изменения.  Так, вместо должности начальника управления ЖКХ введена должность заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.

С сегодняшнего дня на данную должность переведен Сергей Литвинкин, ранее занимавший пост заместителя главы администрации областного центра.

Магомедсаид Гасанов уволен с должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по собственному желанию.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/945276/

 

 

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