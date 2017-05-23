Лучшие муниципалитеты получат деньги на развитие

Областная администрация поощрила рублем Муром, Александров и Собинку.

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В департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области составили рейтинг муниципальных образований, достигших успехов в части эффективного использования бюджетных средств в 2016 году.

По итогам мониторинга лучших показателей в этом деле добились администрации округа Муром, Судогодского района, Александрова и Собинки, а также Краснопламенского, Ковардицкого и Малышевского сельских поселений.

В качестве поощрения за хорошую организацию бюджетного процесса этим муниципальным образованиям выделено 25 миллионов 650 тысяч рублей. Больше всех – по восемь с половиной миллионов  – получат округ Муром и Судогодский район; в среднем по полтора миллиона отправятся в Александров и Собинку, оставшиеся средства будут распределены по сельским поселениям.

 Фото: https://rostov.press/uploads/posts/2016-11

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