На железной дороге введут невозвратные билеты

Плюс таких билетов – более низкая цена, минус – невозможность сдать их при отмене поездки. В настоящее время невозвратный тариф действует в гражданской авиации. И нужно отметить, что невозвратные билеты пользуются популярностью пассажиров из-за своей доступности.

Законопроект, позволяющий железнодорожникам реализовывать проездные документы на поезда дальнего следования по невозвратному тарифу, был принят Государственной Думой в первом чтении еще в марте 2015 года. Теперь же до конца мая комитет по транспорту и строительству нижней палаты парламента должен рассмотреть поправки в Устав железнодорожного транспорта, после чего документ можно будет принять во втором чтении.

Если законопроект пройдет все положенные процедуры по плану, то уже осенью пассажиры смогут приобрести в железнодорожных кассах невозвратные билеты, которые по данным Федеральной пассажирской компании будут стоить в среднем на 20-30% дешевле обычных. При этом пассажир сможет приобрести проездной билет в один и тот же поезд как по возвратному, так и по невозвратному тарифу.

Сегодня вернуть полную стоимость проезда (стоимость билета и стоимость плацкарта) можно не позднее, чем за восемь часов до отправления поезда. Если пассажир откажется ехать менее чем за восемь часов, но не позднее, чем за два часа до отправления, он может получить стоимость билета и 50 % цены плацкарты. В случае если поездка отменится менее чем за два часа до отправления, вернуть в кошелек удастся только стоимость билета.

По данным перевозчика, билеты пассажиры возвращают редко. Процент возврата не превышает 10%, а это значит, что интерес к новой услуге будет достаточно высоким. Плюс законопроектом предусмотрен ряд случаев, когда невозвратный билет все-таки можно сдать. Причиной может стать болезнь пассажира или члена его семьи, несчастный случай, а также отмена или задержка поезда.

Фото: http://sputnik.fm/files/17A2F50B4BBCD8C1.jpg