Во Владимире грузовик разбил «четверку» и скрылся

Вчера во Владимире в полвосьмого вечера на «пекинке» на улице Растопчина (напротив дома 1-а) произошло столкновение трех транспортных средств. Обстоятельства случившегося до сих пор выясняются.

В «четверку» влетел грузовик, предположительно, с кабиной синего цвета и серым тентовым кузовом с надписью. Его водитель сразу же скрылся с места происшествия. От удара легковушка опрокинулась и вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Форд-Фокус».

Водитель «четверки» 55 лет и его жена погибли на месте аварии. В иномарке никто не пострадал. В ГИБДД по свидетельским показаниям восстанавливают картину произошедшего, предполагаемого виновника ищут.