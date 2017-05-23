В Вязниковском районе на пожаре погиб мужчина

На станции Мстёра накануне сгорели сразу два дома

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Сообщение о возгорании двух дачных домов на улице Шоссейная поступило на пульт спасателей накануне в 15:36. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Вязниковского гарнизона.

Как сообщает  портал «Ярополч.ру», сначала загорелся деревянный дом № 30. Пока пожарные ехали к месту происшествия, в доме уже рухнули перекрытия, и он горел по всей площади открытым пламенем, которое прорывалось через крышу. Затем огонь перекинулся на соседний дом № 28.

На тушение пожара ушло несколько часов. В результате поисковых работ на месте сгоревшего дома спасатели обнаружили останки погибшего хозяина дома, 69-летнего жителя Нижегородской области.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Имеется пострадавший. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 15 человек и 6 единиц техники.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5326697/

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