В Кольчугино хотят построить лыжероллерную трассу

Проект по строительству лыжероллерной трассы на стадионе «Кабельщик» попал в федеральную программу создания комфортной среды. Он участвовал в голосовании на сайте моногородов России и занял третье место среди всех представленных спортивных объектов. Победа дает шанс получить федеральные средства на реализацию проекта в течение ближайших пяти лет.

Процесс может пойти быстрее, учитывая, что проект получил активную поддержку и на местном уровне. В ходе интернет-голосования, завершившегося 3 мая, за строительство лыжероллерной трассы высказались почти 2500 жителей Кольчугинского района.

Правда, большее предпочтение кольчугинцев было отдано другому проекту – строительства детской и спортивной площадок на площади Ленина, но это, скорее, просто трезвый расчёт, направленный на получение гарантированного результата. Дело в том, что в нынешнем году Кольчугинский район получит около 13 миллионов рублей из федерального бюджета на благоустройство общественных территорий. На лыжероллерную трассу этого не хватит. А федеральные деньги, между тем, необходимо освоить именно в 2017-м. Поэтому и выбрали менее дорогостоящий проект.

А уж трассу сделают позже – когда центр выделит достаточные ассигнования. Её предполагаемая длина – 1250-1500 метров, дистанцию заасфальтируют и проведут вдоль неё наружное освещение. Кроме того, в рамках реконструкции стадиона «Кабельщик» планируют возвести стрельбище-тир для пневмобиатлона на 20 огневых рубежей и лыжную базу с раздевалками, тренерской и судейской. Обустроят спортивный городок для спортсменов, закупят снегоход и благоустроят прилегающую к трассе территорию.

Проект лыжероллерной трассы возник именно в Кольчугинском районе не на пустом месте. Здесь развит лыжный спор, юные спортсмены регулярно ездят на соревнования различного уровня.

В районе деревни Паддубки и в Собинском овраге, а также на стадионе «Кабельщик» сделаны профессиональные зимние трассы для катания на лыжах. Но большую часть года тренировки для учащихся детских спортшкол по лыжным гонкам проводятся на проезжей части.

– Лыжероллеры помогают лучше освоить технику лыжных ходов и подготовить мышцы к передвижению на лыжах зимой, развивают общую и специальную (лыжную) выносливость, – рассказывает член инициативной группы по строительству лыжероллерной трассы Алексей Чернышов. – Чаще всего тренировки проводим на дороге по улице Березовая. Выставляем предупреждающие знаки, но все равно это небезопасно.

Фото: http://nashdom.vologda-portal.ru/upload/iblock/3c6/3374.jpg