Владимирское УФАС сообщает

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении должностного лица заказчика – главного врача ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» по признакам нарушения частей 1, 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Из данных материалов дела следует, что решением по делу о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок было установлено, что в аукционной документации на поставку учебников и учебных пособий (№ закупки 0328300129416000106), по позициям 6, 7 – «Держатель с защелкой «DKC» для труб (или эквивалент)» в приложении № 3 к информационной карте электронного аукциона участникам закупки не представляется возможным указать конкретный показатель, как того требует заказчик в документации об электронном аукционе, так как указание данного показателя возможно только в виде диапазона, в виду того, что диаметр раздвижного держателя не может быть неизменным

Следовательно, вышеуказанное требование к товару в аукционной документации составлено необъективно, не в соответствии с действующим законодательством (в частности, с нарушением стати 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок).

Рассматриваемая документация об электронном аукционе утверждена главным врачом ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи».

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил в действиях должностного лица состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал главного врача ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход бюджета.