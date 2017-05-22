Жалоба ООО «Эверест» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Эверест» на действия комиссии по осуществлению закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение работ «Текущий ремонт помещений ОВЛ в лечебном корпусе «Точмаш» для нужд ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница №5 г.Владимира» (№0128200000117003071).

В своей жалобе заявитель утверждает, что аукционной комиссией неправомерно принято решение о несоответствии его заявки требованиям документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что данным участником закупки указаны показатели товара, несоответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.

Таким образом, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Эверест» на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней необоснованной.