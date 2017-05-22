У погибшего бойца нашлась семья во Владимире

В конце апреля «Призыв» написал об останках красноармейца Карцева, найденных во время Вахты памяти под Смоленском бойцами вяземского поискового отряда “Долг”. Тогда был начат поиск родных и близких солдата.
В процессе восстановления записки из солдатского медальона тем временем выяснилось, что найденного зовут не Семеном (как предположили сначала поисковики, сверив прочитанные данные с базой данных «Мемориал»), а Петром Андреевичем.
Сегодня стало известно, что семью бойца удалось разыскать. Рассказывает Олег Гуреев, командир поискового отряда «Земляк», координатор штаба содействия Вахты Памяти во Владимире:
«Сегодня утром звонок.
– Олег, здравствуйте. Нам сказали, что по медальону опознали солдата Карцева. Это не мой родной. Но мы тоже из этой деревни, мой дед, тоже Карцев пропал без вести под Смоленском…
В голосе звонившей женщины звучала неуверенность и надежда.
– А как зовут деда Вашего?
– Петр Андреевич…
– А жену его?
– Евлампия.
– Вашего деда поисковики подняли. Вашего!»
Как выяснилось, внучка погибшего красноармейца Надежда живет во Владимире. Она вместе с сыном собирается на захоронение найденных солдат ВОВ, которое состоится в октябре на федеральном мемориале памяти погибших воинов Западного и Резервного фронтов 1941 года «Богородицкое поле» в Вяземском районе Смоленской области.
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