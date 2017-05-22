В Муроме и Струнино сбили двух юных велосипедистов

Первое ДТП случилось в Муроме 19 мая в семь вечера. 34-летний водитель грузовой «Газели» не успел затормозить перед 11-летней девочкой, неожиданно выехавшей на проезжую часть на велосипеде. С черепно-мозговой травмой и ушибами девочку госпитализировали.

Второе происшествие зафиксировано в городе Струнино Александровского района. 30-летний водитель «ВАЗ – 2114» сбил 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде в попутном направлении. По сведениям ГИБДД, подросток ехал по краю дороге неуверенно, вильнул в сторону и попал под автомобиль. С закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом левой голени школьника госпитализировали.

Отделение пропаганды УГИБДД МВД РФ по Владимирской области планирует провести серию профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности несовершеннолетних велосипедистов.

– В июне мы проведем практические занятия во всех школьных и загородных лагерях. Инспектора покажут безопасный способ управления велосипедом, напомнят основные правила дорожного движения, – пояснил «Призыву» инспектор отделения пропаганды Михаил Маслов.