В регионе-33 начались массовые отключения газа за долги

С окончанием отопительного сезона компания «Газпром межрегионгаз Владимир» возобновляет масштабные мероприятия по отключению от газоснабжения должников.

По данным на 1 мая текущего года просроченная задолженность населения Владимирской области за потребленный природный газ достигла 124,5 млн руб. В рамках работы по снижению дебиторской задолженности компания-поставщик направила абонентам-неплательщикам 5437 уведомлений о предстоящем отключении от газоснабжения за долги. В каждом таком уведомлении содержится информация о сумме задолженности и сроке, в течение которого долг необходимо погасить.

Под санкции попадут и те, кто до сих пор не заключил договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО).

Как пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Владимир», на сегодняшний день договоры на техническое обслуживание газового оборудования есть почти у 470 тысяч абонентов. Это чуть более 80% от общего количества потребителей газа, проживающих на территории Владимирской области. У остальных 20% потребителей техобслуживание и ремонт газового оборудования не проводятся, что чревато возникновением чрезвычайных ситуаций.

«Отключение абонентов от газоснабжения – это крайняя, но, к сожалению, наиболее действенная мера в работе с недисциплинированными потребителями, – прокомментировал ситуацию начальник управления по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Александр Казаков. – Мы вынуждены идти на этот шаг лишь в том случае, если абонент не реагирует на наши звонки, смс-сообщения и претензии. Гражданам, накопившим большую задолженность, мы рекомендуем срочно ее погасить, поскольку в будущем им придется заплатить гораздо больше – оплатить не только сам долг, но и стоимость работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения. Мы также призываем абонентов в кратчайшие сроки заключить договоры ТО ВДГО/ВКГО со специализированной организацией. Безопасность людей и требование закона для нашей компании – на первом месте».

К слову, по итогам 2016 года от газоснабжения были отключены 1853 потребителей – физических лиц, задолженность которых составила 23,9 млн руб. 3807 человек, к которым пришли отключать газ, решили расплатиться на месте – сумма выплаченного долга составила 22,9 млн руб.

Фото: http://misanec.ru/wp-content/uploads/