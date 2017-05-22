Умершего мужчину признали отцом двух детей

Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил заявления от двух женщин об установлении отцовства умершего мужчины в отношении его сыновей

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Поводом для направления исковых заявлений в суд стало обращение в прокуратуру двух жительниц Владимира. Женщины в разное время проживали с умершим в настоящее время мужчиной.  В период совместного проживания у каждой родился сын.

В свидетельстве о рождении обоих детей умерший мужчина как отец указан не был, однако  родительские обязанности он соблюдал исправно, оказывал сыновьям материальную поддержку, участвовал в их воспитании.

В феврале 2016 года мужчина скончался, а дети остались без какой-либо материальной поддержки с его стороны.

Прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетних по вопросу установления отцовства. Заявления прокурора были судом рассмотрены и удовлетворены, теперь оба ребенка смогут получать причитающиеся социальные выплаты по случаю потери кормильца.

Фото: http://alcoholizmruful.ru/articles/wp-content/uploads/

 

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