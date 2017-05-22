Селфи из барских хором присылайте в Вязники

Реставраторы усадьбы Сенькова в Вязниках просят жителей перешерстить семейные архивы и поделиться фотографиями усадебного комплекса, в котором любили фотографироваться вязниковцы и гости города.

Сеньковская усадьба планомерно избавляется от неофициального статуса «графские развалины». Уже третий год идёт её реконструкция. По словам руководителя реставрационных работ Анатолия Баёва, выполнена почти половина работ. Реставраторы возрождают комплекс без перерывов на зиму. Сегодня они готовятся провести кровельные работы. После чего начнется финишная отделка внутренних помещений.

Авторы проекта намерены восстановить внутренне убранство с максимальной достоверностью. Они ищут всех, кто может поделиться фотографиями, сделанными в прошлом веке в усадьбе. Долгое время, начиная с Великой Отечественной войны, хозяевами здесь были медики. В 2003 году здание опустошил пожар. Казалось, что оно приговорено к дальнейшему разрушению. Но у памятника регионального значения появился новый владелец, который захотел не только заново отреставрировать уникальное строение с элементами готики и модерна, но и открыть его в обновленном виде для всех. Здесь планируется сделать музей.

Если всё пойдёт по плану, то усадьба Сенькова вернёт себе былую красоту уже в следующем году.

Фото: tourism.avo.ru