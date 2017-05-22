Владимирцы остались и без шоу, и без Хирурга

От старейшего байк-клуба России принято ждать громких выступлений. Если едут в Берлин в честь очередной годовщины Победы – то со скандалами на каждой границе. Если в Крым – то многосотенной толпой. Поэтому когда появилась информация о том, что «Ночные волки» отправляются по Золотому кольцу, жители Владимирской области настроились на зрелище.

Первая остановка была назначена во Владимире, на площадке перед Белым домом, где как раз развернулась выставка по случаю экономического форума. Их ждали к половине шестого, однако байкеры появились только к семи. Официальные лица, встречавшие участников пробега, расходились в показаниях: одни говорили, что колонну задержали пробки, другие – что байкеры остановились поужинать.

Когда мотоколонна наконец приехала, выяснилось: в пробег по Золотому кольцу отправилось около десяти человек. Они припарковали «железных коней» и разрешили всем желающим сфотографироваться. Владимирскому сити-менеджеру Андрею Шохину был вручен «флаг пробега».

На следующий день в Суздале было заявлено байк-шоу, и хотя на этот раз мотоциклисты подъехали на Торговую площадь ровно в заявленный час, все шоу заключалось в том, что они построились в линейку и снова позволили зрителям фотографироваться с мотоциклами. Сити-менеджер Сергей Сахаров (также получивший свой флаг) расплывчато объяснил, что «площадь не подходит для того, чтобы разогнаться».

Ни во Владимире, ни в Суздале так и не показался основатель и вожак «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов, который собирался возглавить мотопробег. Его соратники обещали, что «Хирург скоро появится», но так и не дождались.

Зато приехали солисты Ла-Скала и Новой Венской оперы, выступление которых должно было стать подарком всем жителям Золотого кольца. Однако возможностью бесплатно послушать лучшие голоса Европы воспользовались человек пятьдесят во Владимире и в два раза меньше – в Суздале.

Фото: http://img.anews.com /media/posts /images/20160914/ 54553460.jpg