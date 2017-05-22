Владимирцы поедут в Москву, как в сказку

Как сообщает сайт мэрии Москвы, сейчас «сказочная» подсветка есть на 12 въездах в столицу. На половине из них сделали также ландшафтное освещение зеленых островков внутри развязок.

Колонны мостовых сооружений на воротах в город подсвечены теплым белым светом, а пролетные конструкции — холодным. Деревья и кустарники подсвечиваются снизу специальными лампами — также холодным белым светом. Оттенок подсветки зданий зависит от цвета и архитектуры самих домов. В дни городских и государственных праздников включается динамический режим иллюминации с яркими цветами.

К сожалению, шоссе Энтузиастов, по которому в Москву чаще всего попадают владимирцы, пока не подсвечено. Однако столичная мэрия обещает, что в этом году появится архитектурная подсветка зданий на шоссе. Те, кто хотел бы посмотреть на дизайнерское освещение, могут поехать в столицу через Александров: там и пробки меньше, и развязка на Ярославском шоссе сияет огнями.

Кстати, идея украшать въезды в город реализована и во Владимирской области. В частности, путепровод на Большой Московской расписан граффити на тему победы в Великой Отечественной войне.

Фото: http://cdn.mesto.ru/ uploads/post /news/wide_picture /10380/ podsvetka_mkad.jpg