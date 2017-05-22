Водитель Агарков на пять часов стал лейб-гвардии поручиком

На экономический форум делегировали работника сельхозпредприятия с подходящей фактурой

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В Российской империи жители села, за исключением разве что помещиков, стать гвардейскими офицерами не могли. В наши времена – иначе: водитель из села Павловское Ковровского района Александр Агарков в свои 23 года превратился в лейб-гвардии поручика!

На межрегиональном экономическом форуме для участия в выставке на площадке у областного «Белого дома» организаторами был выбран Историко-краеведческий музей Ковровского района, представлявший свои филиалы «Усадьбу двух генералов» в селе Павловское и музей-усадьбу предков композитора Сергея Танеева в селе Маринино.

Для более наглядной демонстрации было решено использовать и реконструкцию мундира поручика лейб-гвардии Литовского полка, в аналоге которого будущий генерал из села Павловское Василий Юкичев участвовал в Бородинском сражении. Этот мундир по двухвековым образцам с использованием традиционных материалов «построил» известный реконструктор из столичного региона Сергей Прокопович.

Однако этот полный мундир – от обуви до кивера (ценой, кстати, как новый отечественный автомобиль) был пошит под манекен. А тут требовалось одеть его на живого человека, причем с жесткими параметрами – рост порядка 182 см (в гвардию, как и ныне в части почетного караула ниже ростом чем метр-восемьдесят не берут) и 48 размера. Под такие размеры найти молодого человека оказалось непросто.

 

Александр Агарков в мундире поручика лейб-гвардии Литовского полка

Подошел водитель павловского сельхозпредприятия «Муравия» Александр Агарков, которому накануне форума исполнилось 23 года. Самым волнительным оказалась примерка мундира. Подошел, как влитой!

Руководство предприятия с пониманием подошло к гвардейской миссии своего сотрудника. Несмотря на разгар посевной кампании Александра откомандировали во Владимир, где он в зелено-красном мундире при золотых галунах и эполетах, кивере с высоченным черным султаном и шпаге (кстати, настоящей образца 1798 года) с позолоченным эфесом, галантно согнув руку в перчатке из лосиной кожи, гордо дефилировал среди выставочных павильонов в паре с барышней-блондинкой в розовом платье и такой же шляпке.

Роль спутницы гвардии поручика исполнила художница Людмила Ветрова, несколько лет занимающаяся реконструкцией дворянского портрета. И вот теперь для нее словно бы ожил очередной такой портрет!

Пара привлекала общее внимание посетителей. Многие, в том числе руководители разного уровня и иностранцы,  фотографировались с ними на память. Поручик Агарков поначалу чувствовал себя в качестве гвардейца несколько скованно, но быстро привык к своему новому положению. Впрочем, как оказалось, ненадолго.

Не успел еще закончиться первый выставочный день, как в кармане мундира начала XIX столетия зазвонил сотовый телефон XXI века. Погода улучшилась, почва подсохла, и прерванный на время весенний сев возобновился в ударном порядке.

Поэтому прямо от «Белого дома» Александр отправился прямо в поле, бросив барышню и роскошный мундир, точно Золушка, принца и свою хрустальную туфельку. Гвардии поручиком он был всего лишь пять часов. Зато запомнится на всю жизнь!

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