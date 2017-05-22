Водитель Агарков на пять часов стал лейб-гвардии поручиком

В Российской империи жители села, за исключением разве что помещиков, стать гвардейскими офицерами не могли. В наши времена – иначе: водитель из села Павловское Ковровского района Александр Агарков в свои 23 года превратился в лейб-гвардии поручика!

На межрегиональном экономическом форуме для участия в выставке на площадке у областного «Белого дома» организаторами был выбран Историко-краеведческий музей Ковровского района, представлявший свои филиалы «Усадьбу двух генералов» в селе Павловское и музей-усадьбу предков композитора Сергея Танеева в селе Маринино.

Для более наглядной демонстрации было решено использовать и реконструкцию мундира поручика лейб-гвардии Литовского полка, в аналоге которого будущий генерал из села Павловское Василий Юкичев участвовал в Бородинском сражении. Этот мундир по двухвековым образцам с использованием традиционных материалов «построил» известный реконструктор из столичного региона Сергей Прокопович.

Однако этот полный мундир – от обуви до кивера (ценой, кстати, как новый отечественный автомобиль) был пошит под манекен. А тут требовалось одеть его на живого человека, причем с жесткими параметрами – рост порядка 182 см (в гвардию, как и ныне в части почетного караула ниже ростом чем метр-восемьдесят не берут) и 48 размера. Под такие размеры найти молодого человека оказалось непросто.

Подошел водитель павловского сельхозпредприятия «Муравия» Александр Агарков, которому накануне форума исполнилось 23 года. Самым волнительным оказалась примерка мундира. Подошел, как влитой!

Руководство предприятия с пониманием подошло к гвардейской миссии своего сотрудника. Несмотря на разгар посевной кампании Александра откомандировали во Владимир, где он в зелено-красном мундире при золотых галунах и эполетах, кивере с высоченным черным султаном и шпаге (кстати, настоящей образца 1798 года) с позолоченным эфесом, галантно согнув руку в перчатке из лосиной кожи, гордо дефилировал среди выставочных павильонов в паре с барышней-блондинкой в розовом платье и такой же шляпке.

Роль спутницы гвардии поручика исполнила художница Людмила Ветрова, несколько лет занимающаяся реконструкцией дворянского портрета. И вот теперь для нее словно бы ожил очередной такой портрет!

Пара привлекала общее внимание посетителей. Многие, в том числе руководители разного уровня и иностранцы, фотографировались с ними на память. Поручик Агарков поначалу чувствовал себя в качестве гвардейца несколько скованно, но быстро привык к своему новому положению. Впрочем, как оказалось, ненадолго.

Не успел еще закончиться первый выставочный день, как в кармане мундира начала XIX столетия зазвонил сотовый телефон XXI века. Погода улучшилась, почва подсохла, и прерванный на время весенний сев возобновился в ударном порядке.

Поэтому прямо от «Белого дома» Александр отправился прямо в поле, бросив барышню и роскошный мундир, точно Золушка, принца и свою хрустальную туфельку. Гвардии поручиком он был всего лишь пять часов. Зато запомнится на всю жизнь!