Судьбу Исаакия решат в Гусь-Хрустальном?

Судьба Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, где сейчас расположен музей хрусталя, остается спорной. В Росимуществе есть заявка на возвращение этого объекта православной церкви. Во владимирской митрополии подтверждают согласие генерального директора ВСМЗ Игоря Конышева отдать собор.

Сам он это согласие отрицает. Но при этом на состоявшейся в рамках экономического форума сессии по вопросам сохранения культурного наследия Конышев публично объявил, что для выставки здание не годится: «Там невозможно создать условия, которые соответствовали бы современным требованиям показа стекла и хрусталя… это некая «стеклянная река», от которой глаз замыливается через 15-20 минут».

Также Конышев утверждает, что собор нуждается в восстановлении «дореволюционного» вида – с куполами и колокольней: «С точки зрения моей эстетики — без купола и колокольни он похож на что угодно, только не на храм и с этим что-то надо делать». Директор музея не упомянул о том, что по его замыслам должно располагаться в здании собора – но очевидно, что внутри все же будет церковь.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков считает, что Георгиевский собор должен стать «площадкой для отработки взаимоотношений музея и церкви», потому что «вопрос совместного использования очень тонкий» и «необходимо оставить объекты доступными для туристов, не умаляя интересы церкви и верующих». (Впрочем, тот факт, что при прежнем музейном руководстве эти отношения были вполне отработанными, при этом мирными и взаимовыгодными, оказался замят).

Игорь Конышев сообщил, что о том же сказал ему во время прошедшей в пятницу встрече в министерстве культуры директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Напомним: в Санкт-Петербурге сейчас решается та же проблема: церковь претендует на «музейный» Исаакиевский собор, и удачное решение конфликта в Гусь-Хрустальном могло бы стать прецедентом для дальнейших споров подобного рода.

По словам Игоря Конышева, проблему отработки взаимоотношений музея, церкви и общества на примере Георгиевского собора обсудят экспертные группы в начале июня.

Алексей Русаковский, директор ООО «Группа компаний ВЭМЗ», к которой сейчас относится гусевской хрустальный завод (он принимает активное участие в судьбе музея), объявил, что вообще не видит здесь проблемы: «Когда мы взялись восстанавливать храм в селе Новое, из канцелярии владыки Евлогия я получил дарственную на это здание. И когда спросил, зачем она мне, владыка ответил, что незачем: отремонтируете и нам отдадите. Так что с церковью всегда можно договориться».