В Суздале началась ночная жизнь

Оказывается, разговор о необходимости ночной жизни в Суздале идет уже три года. «Честно говоря, на эту мысль нас натолкнули итальянцы, – рассказал Игорь Кехтербывший мэр Суздаля и нынешний вице-президент Ассоциации малых туристских городов России. – Они говорили, что появление скоростных поездов между Флоренцией и Римом в туристическом отношении стало крахом для Флоренции: поездка туда занимала всего 45 минут, и туристы перестали оставаться в городе на ночь, что очень плохо сказалось на его доходах. У нас в это время как раз тоже начались разговоры о строительстве скоростной магистрали. И мы поняли: местный турбизнес заинтересован в том, чтобы гости заночевали в Суздале — но при этом ночью у нас делать было абсолютно нечего».

За три года было сделано достаточно, чтобы сделать ночевку в Суздале более интересной. Так, к настоящему моменту у 11 из 27 самых известных городских памятников получили ночную подсветку.

Первый ночной туристический маршрут — это еще один шаг в этом же направлении. В его разработке принимали участие сотрудники районной администрации, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, ассоциации гостеприимства и ассоциации малых туристских городов. После наступления темноты гостям предлагают прогуляться по территории Спас-Евфимиева монастыря и Суздальского Кремля, а также посмотреть панораму ночного города с двух обзорных площадок. Также в программе экскурсии – элементы интерактива и возможность купить оригинальные сувениры вроде огуречного варенья с грушей.

Во-первых, это красиво — но, во-вторых, по содержанию необычная ночная экскурсия пока не очень отличается от обычных дневных. Если днем турист уже прошелся по городу к экскурсоводом и узнал основные моменты истории города, то захочет ли он слушать то же самое во второй раз — вопрос (впрочем, при желании можно и не слушать, а просто водить выданным фонариком по сторонам — это захватывает).

С другой стороны, по словам Игоря Кехтера, в скором времени ночных маршрутов будет пять, и все они будут различаться. И у гостей появится выбор — идти пешком или ехать на автобусе, слушать реальную историю одного из самых древних и красивых городов Владимирской области в романтической обстановке — или, скажем, знакомиться с городскими легендами и байками.