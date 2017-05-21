Дублер дороги по Верхней Дуброве проложат по горе

Строительство огромного микрорайона на Юго-западе Владимира практически завершено. На Верхней Дуброве, Пугачева, Фатьянова, 3-ей Кольцевой появилось десятки высотных домов. Развитие транспортной инфраструктуры развивалось куда более скромными темпами, нежели жилищное строительство. Есть дороги с южной и северной стороны микрорайона 8ЮЗ. Обе тупиковые, идут вдоль домов и не примыкают к другим городским магистралям. На Пугачева к новостройкам сделаны узенькие проезды, которые и дорогами-то нельзя назвать.

Все жители юго-западного района каждое утро встречаются в одной точке – на кольце на выезде с Верхней Дубровы, у рынка «Слобода». Заторы – дело привычное, едва пару машин столкнулись бамперами, и весь поток машин встал. Опоздание на работу и учебу – такое бывает с каждым жителем ЮЗ как минимум раз в неделю. Поэтому дорога-дублер для них – предельно актуальный вопрос. Любая весть о ее строительстве вызывает бурное обсуждение. Место для дороги выбрано давно – на горке на Чапаева. А вот с реализацией проекта возникли проблемы.

Но на днях хорошая новость пришла из компании «Владимирские коммунальные системы». Ресурсоснабжающая организация выставила на торги контракты на перекладку магистральных и разводящих теплосетей на общую сумму 28 млн рублей, необходимая для строительства дороги на Чапаева. Работы начнутся в июле этого года. Как заверил исполнительный директор «ВКС» Юрий Костюков, на время ремонта неудобств у жителей окрестных домов не будет. Новые сети пройдут параллельно старым, абонентов переключат на другие сети, горячая вода в домах останется.

Планируется, что строительство дороги-дублера на Чапаева начнется в следующем году. К сведению, в эти же сроки хотят приступить и к строительству другого дублера, на Добросельской. Проект так называемого Рпенского проезда уже готовится.