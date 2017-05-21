Владимир в миниатюре утопает в зелени

Центральной экспозицией пятого экономического форума, который проходит в эти выходные, стал макет города Владимира. Каждый памятник, микрорайон и сквер детализирован и даже подсвечен отдельными фонариками. Глядя на макет, можно подумать, что город утопает в зелени. На макете повсюду стоят деревья, устелен зеленый газон, встречаются даже аллеи, в том числе и в новых строящихся жилых районах. Хотя далеко не все кварталы попались на глаза проектировщикам – преимущественно центр и Доброе. Многие удивятся, увидев такую инсталляцию Владимира. Ведь по статистике, в городе наличие зеленых насаждений вдвое меньше нормативных показателей. По бумагам насчитывается всего 4 парка и 44 сквера и бульвара. И это на 350 тысяч владимирцев!

Пожалуй, самым правдоподобным по озеленению оказался центр города. Вокруг зданий, расположенных по Большой Московской, 1-ой и 2-ой Никольским, Девической, Георгиевской не «воткнули» ни одного зеленого кустика, застелив все ровным асфальтом. Но поскольку на макете изображен город будущего, очень хочется верить, что через пару-тройку лет деревьев будет ничуть не меньше, чем по мысли проектировщиков.

Зато вполне реален макет Патриарших садов, которому на центральной экспозиции экономического форума выделили отдельное место. Кустарники, деревья и множество клумб, а также фонтаны есть уже сейчас, а новые здания учебного корпуса, оранжереи еще достраиваются. И то, и другое выглядит впечатляюще. Этот комплекс, действительно, стоит внимания как владимирцев, так и туристов.