За сутки в области сгорело четыре автомобиля

Сегодня в третьем часу утра в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля в Вязниках, по улице Западная. Загорелся автомобиль марки «Шевроле-Нива». Никто не пострадал, но у машины полностью выгорел моторный отсек.

19 мая в полшестого вечера пожарных вызвали жители поселка Карла Маркса Камешковского района. Горел автомобиль на площади два квадратных метра. Посреди улицы горела старая иномарка. Ее вовремя потушили, постройки по соседству не пострадали. Но автомобиль вряд ли удастся восстановить.

19 мая около пяти вечера в МЧС позвонил сам хозяин горящего автомобиля. Его машина марки «Рено» загорелась во Владимире, на Мира, 15. Похоже, случились повреждения в моторном отсеке, отчего там и случился пожар.

19 мая около девяти утра еще один автомобиль загорелся в Гусь-Хрустальном, на улице Садовая. Хватило четырех минут, чтобы пожарные ликвидировали возгорание.

Фото и информация предоставлены ГУ МЧС РФ по Владимирской области