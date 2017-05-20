Питание в школах становится все дешевле

Городские школы обеспечивают горячими завтраками, обедами и полдниками три комбината питания. Их главная задача – обеспечить как можно больше школьников здоровой, полезной и сытной едой. На сегодня, по статистике управления образования, 84,1% учеников получают горячее питание. Причем, в начальной школе этот показатель равен 100%, а в старшем звене – порядка 70%. Комбинаты питания придумывают новые блюда и меняют их названия, чтобы завлечь детей в столовую. В таких школах, как № 23, 37 и 39 ввели свободное меню. Ребенок может выбрать на ту же сумму (34 рубля за завтрак и 40 рублей за обед) любое из приготовленных поварами блюд.

Еще одно новшество – блюда с дополнительными порциями. Допустим, ученик не хочет есть рис с котлетой. Он может гарнир поменять на вторую котлету или сосиску. Третье нововведение – пополнение ассортимента буфетов. Комбинаты питания специально для учеников стали готовить фруктовые салаты, мини-пиццы, сосиски в тесте, новые виды компотов и напитков

– Мы даже себе в убыток закупаем продукцию, которую дети любят пить и есть. Это и соки в коробочках, и вафли с печеньем в упаковках. Продаем все по минимальным ценам. Дети заходят в буфет за вафлей, а заодно покупают полезный салат и компот из сухофруктов, – говорит директор комбината питания «Школьный» Надежда Зайцева.

Закупки продукции только у местных производителей – это то достоинство, которое должно привлекать родителей школьников. Так, комбинат питания «Сунгирь» приобретает хлеб, мясо, молоко, яйца, овощи исключительно у предприятий Владимирской области. Руководители комбинатов рассуждают так, пусть чуть подороже, зато свое, а не привезенное неизвестно откуда и как хранившееся.

Вопреки росту цен на продукты питания и коммунальные услуги комбинаты питания сохраняют тарифы на школьные завтраки и обеды. Это тоже немаловажный фактор для родителей, который заставляет их делать выбор в пользу горячего питания для учеников. 74 рублей – и ребенок накормлен в течение всего учебного дня. Помнится, пару лет назад администрация захотела отменить бесплатные завтраки для учащихся 1-4-х классов. Родители тогда устроили бунт. В результате общественного резонанса власти сохранили льготу для младшеклассников. Но в итоге пострадавшими оказались комбинаты питания. Чтобы уменьшить размер бюджетных компенсаций, власти снизили стоимость бесплатного завтрака с 34 до 30 рублей. Директора комбинатов питания заверили, что на меню это не отразилось. Но в результате прибыль комбинатов уменьшилась на десятки тысяч рублей. А они и без того не могут похвастаться высокими доходами. Средняя зарплата в школьных столовых и буфетах – 10-12 тысяч рублей.

Фото http://www.kp.by/daily/26257/3137096/?share.target.id=7104055&share.target.class=12