Через два года в Вязниках будет розовый сад

Столетие Фатьянова будет отмечаться в 2019 году, однако подготовка к юбилею идет уже сейчас. Анна Китина – внучка поэта, учредитель культурного центра имени Алексея Фатьянова — рассказала «Призыву» об основных моментах, которые запланированы в честь праздника.

– В первую очередь, это реконструкция мемориального Фатьяновского панно, установленного в 1979 году. Кроме того, мы хотим воссоздать мостки из песни «По мосткам тесовым»… В Вязниках на улицах будут установлены информационные указатели «по фатьяновским местам», также планируется сделать городской квест на эту тему. Есть договоренность с «Почтой России» о выпуске и гашении марки, посвященной столетию поэта. Также будут выпущены книги с его произведениями, в том числе ранее неизвестными широкому кругу читателей, и с воспоминаниями друзей и земляков поэта. Будет снят документальный фильм об Алексее Фатьянове.

Один из самых красивых этапов будущего празднования — закладка розового сада: сотня розовых кустов будет посажена рядом с вязниковским центром культуры «Спутник» уже в этом году. По периметру сада будут поставлены скамейки — литературная, музыкальная и т. д.

Напомним: Алексей Фатьянов родился 5 марта 1919 года, однако праздник в его честь традиционно проводится в Вязниках в середине лета ( в этом году —22 июля).

В конце прошлого года президент Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея поэта. Есть предположение, что по этому поводу в Кремлевском дворце может состояться концерт с песнями на стихи Алексея Фатьянова.

Фото: https://pbs.twimg.com/media/CqNsQM5WEAAx0sh.jpg