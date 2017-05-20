Муром станет центром брасса

Здесь пройдёт турнир «Мастер брасса» на призы заслуженного мастера спорта СССР Николая Панкина.

Турнир имеет статус межрегионального детско-юношеского. Идея его проведения родилась в Муроме пять лет назад. Именно в городе на Оке ныне живет легендарный российский брассист Николай Панкин, 13-ть раз становившийся чемпионом СССР. Список его достижений объёмен. Он поднимался и на олимпийский пьедестал в Мехико на Играх 1968 года, дважды был чемпионом Европы…

Нынешний турнир может стать самым массовым за время его проведения. Заявлено об участии порядка 200 пловцов со всей России. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Звание «Мастер брасса» получат самые быстрые. Организаторы подкрепят его призами.

Как показывает опыт прошлых лет, муромские пловцы дают хороший бой соперникам, обязательно оставляя за собой призовой резерв. На предыдущих турнирах озвучивалась идея создания в Муроме базы по подготовке сильнейших пловцов под руководством Николая Панкина. Но пока это только намерения.

Первый старт для претендентов на звание «Мастер брасса» будет дан завтра в полдень.

Фото: http://cs618426.vk.me/v618426728/11b90/j25fqAnfQRU.jpg