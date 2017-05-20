Владимирцы пересаживаются на авто с пробегом

Жители региона поддержали российскую тенденцию увеличения продаж автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, авторынок уверенно рос и в январе, и в феврале, и марте 2017-го. Эту же тенденцию подтверждают банкиры, отмечая рост автокредитования впервые за последние два года.

Игорь Серков, управляющий региональным подразделением ВТБ24, подтвердил: автолюбители региона стали активнее обращаться за деньгами на средство передвижения. В первом квартале банк выдал автокредитов на 90,5 млн рублей – это более чем на 40 процентов больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Игорь Серков отметил одну из основных тенденций рынка автокредитования.

«Если раньше мы работали в основном с салонами, то сегодня набирают популярность кредиты на приобретение автомобиля без посредников, найденного на крупном профильном авторесурсе в интернете. Мы подстраиваемся под изменившуюся ситуацию и работаем с теми, кто нашёл сам машину с пробегом по выгодной цене», – пояснил он.

На покупку «бэушной» машины банк выдал каждый четвертый автокредит. При этом банкир не исключает, что эта тенденция будет укрепляться. Средний объем кредитования при такой покупке – 300 – 350 тысяч рублей. Однако процентная ставка всё же выше, чем при автотрейде.

Тот факт, что владимирские автолюбители стали скромнее в запросах, подтверждается и еще одним показателем ВТБ24, который можно считать типичным для всех банков. Основная часть автокредитов выдана на покупку машин эконом-класса, стоимостью до 600 тыс. рублей. В этой ценовой категории у банка 76 процентов заёмщиков.

Фото: http://mirnasos.ru