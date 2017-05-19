Вслед за сбоями у операторов связи трудности возникли и у Сбербанка

Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщает информационное агентство ТАСС.

“Вследствие сбоя в работе операторов сотовой связи возможны сбои в получении СМС-сообщений клиентами банка по проводимым операциям в интернете, Сбербанке Онлайн, Сбербанке Бизнес-Онлайн и использовании мобильных приложений банка посредством мобильного интернета”, – сказали в пресс-службе.

В банке также отметили, что все системы Сбербанка работают в штатном режиме.

“Призыв” по телефону связался с начальником сектора маркетинга и коммуникаций владимирского отделения ПАО “Сбербанк” Ларисой Малышевой.

– У нас во Владимире уже зафиксированы единичные обращения от абонентов “Мегафона” с проблемой неполучения СМС-сообщений. Все ситуации разрешаются на месте сотрудниками розничного отдела. При перезагрузке телефона СМС-уведомления вновь начинают поступать – заверила она.

Напомним, проблемы со связью у одного из трех крупнейших российский операторов – Мегафона – возникли около пяти часов назад. Мониторинговые службы зафиксировали десятки тысяч жалоб из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и других городов. О масштабном сбое официально сообщил твиттер-аккаунт компании.

В Москве и нескольких городах – временные сложности с голосом. Успешность дозвона снизилась на 30%. Звонки возможны через мессенджеры. — МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.

Также пользователи сообщали о сбоях у операторов “Yota” и “Билайн”.

Если сопоставить интерактивные карты, независимого сайта kazhdysboy.ru, то можно заметить, что география неполадок у крупнейших российских “сотовиков” – “Мегафона” и “Билайна” – схожая.

По одной из версий, причиной сбоев могло стать новое поколение вируса WannaCrypt, массовому заражению которым на минувшей неделе подверглись сотни тысяч компьютеров по всему миру.

Фото: http://твгород.рф/ media/k2/items/cache /25c67ce93e5030 0ed45a1268ef0e7eca_XL.jpg